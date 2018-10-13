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Ahmet Kural ile Sıla barıştı

Evlilik yolunda ilerlerken şok bir kararla ayrılan Ahmet Kural ile Sıla, aylar sonra yola devam kararı aldı.

Haber Merkezi | 13.10.2018 - 12:59..
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Ahmet Kural ile Sıla barıştı

Magazin dünyası Arda Turan ile Berkay'ın kavgasıyla çalkalanırken, Ahmet Kural ile Sıla'dan iyi haber geldi.

BARIŞTILAR

Nikah masasından dönerek yollarını ayıran ikili, yeniden bir araya geldi. Aylar sonra ilk kez birlikte görüntülenen çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Ahmet Kural ile Sıla barıştı

İLİŞKİLER KARIŞTI

Ahmet Kural ile Sıla ihanet iddiaları üzerine ayrılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Okan Can Yantır ile bir araya gelen Sıla, Ahmet Kural ile tartışarak ayrılmıştı.

Ahmet Kural ile Sıla barıştı

FOTOĞRAF: Okan Can Yantır ve Sıla

DİLAN DA OKAN'DAN AYRILDI

Buluşma nedeniyle kıskançlık yapan Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiaları da magazin gündemindeki yerini almıştı.

Dilan Çiçek Deniz de bu buluşmanın ardından Okan Can Yantır ile olan ilişkisini noktalayarak Furkan Andıç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ahmet Kural ile Sıla barıştı

FOTOĞRAF: Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç

Ahmet Kural ile Sıla barıştı

FOTOĞRAF: Dilan Çiçek Deniz ve Okan Can Yantır

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