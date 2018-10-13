Ahmet Kural ile Sıla barıştı

Magazin dünyası Arda Turan ile Berkay'ın kavgasıyla çalkalanırken, Ahmet Kural ile Sıla'dan iyi haber geldi.

BARIŞTILAR

Nikah masasından dönerek yollarını ayıran ikili, yeniden bir araya geldi. Aylar sonra ilk kez birlikte görüntülenen çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

İLİŞKİLER KARIŞTI

Ahmet Kural ile Sıla ihanet iddiaları üzerine ayrılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Okan Can Yantır ile bir araya gelen Sıla, Ahmet Kural ile tartışarak ayrılmıştı.

FOTOĞRAF: Okan Can Yantır ve Sıla

DİLAN DA OKAN'DAN AYRILDI

Buluşma nedeniyle kıskançlık yapan Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiaları da magazin gündemindeki yerini almıştı.

Dilan Çiçek Deniz de bu buluşmanın ardından Okan Can Yantır ile olan ilişkisini noktalayarak Furkan Andıç ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

FOTOĞRAF: Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç

FOTOĞRAF: Dilan Çiçek Deniz ve Okan Can Yantır