Ahmet Kural Sıla'yı sildi

Sıla ve Ahmet Kural'ın ayrılığı geçen cumartesi ortaya çıktı. Ayrılık Sıla'nın Ahmet Kural'ı takip etmeyi bırakmasıyla ortaya çıkmıştı. Öte yandan Ahmet Kural Sıla'yı hala takip ediyordu. Fakat bir hamle de Ahmet Kural'dan geldi ve Sıla'yı takipten çıkardı.

"KURTULDUKLARINDIR BELKİ"

İkili konuyla ilgili açıklama yapmazken, şarkıcının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni eski sevgilisi Ahmet Kural'a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Sıla, yazar Charles Bukowski'nin "Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki" sözünü beğendi.