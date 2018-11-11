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Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in kaybı beş milyon lira

Sıla ile Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayları ve ardından başlayan soruşturma sürecinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in, beş milyon lira kaybı oldu.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 19:40..
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Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'ın şiddetine maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise olay gecesi Sıla'nın evden gitmesi için yalvardığını söyleyip iddiaları reddetmişti. Bir banka, oyuncu ile yaptığı reklam anlaşmasını iptal etti.

MURAT CEMCİR DE ETKİLENDİ

Ahmet Kural, çekimlerine hazırlandığı filmini de durdurdu ve televizyon projesi beklemeye alındı.

Ahmet Kural ve partneri Murat Cemcir'le, 2019 için reklam anlaşması yapmayı planlayan bir deri ve ayakkabı firması son gelişmeler üzerine sözleşmeyi askıya aldı.

Bu kararlardan sadece Ahmet Kural değil, partneri Murat Cemcir de etkilendi. İkilinin toplam kaybı şimdilik beş milyon lirayı buldu.

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