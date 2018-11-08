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Ahmet Kural'dan darp raporuna itiraz

Ahmet Kural, Sıla’nın darp raporuna 3 noktada itiraz etti.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 07:31..
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Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığını kabul etmemeye devam ediyor. Kural, şimdi de Sıla'nın verdiği ifadeye itiraz etti.

Ahmet Kural'dan darp raporuna itiraz

"NEDEN 2 GÜN BEKLEDİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, şarkıcıyı darp etmediğini iddia eden Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibi hakkında üç soru yöneltti.

- Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?
- Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?
- Madem şiddet gördü, başvuruyu neden olaydan iki gün sonra yaptı?

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