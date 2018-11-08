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Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Ahmet Kural'ın annesi sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından Sıla'ya göndermede bulundu.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 11:29..
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29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülen Ahmet kural, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu.

Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

"KUSURSUZ OLSAYDIN"

Oğlunun yanında duran anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı.

Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

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