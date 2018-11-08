Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülen Ahmet kural, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu.

"KUSURSUZ OLSAYDIN"

Oğlunun yanında duran anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı.