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Ahmet Kural'ın ailesi Sıla'yı izlemeye geldi

Sıla, önceki akşam Maslak TİM Show Center’da yedinci konserini verdi.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 07:20..
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Popçu Sıla geçen Mayıs’ta oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sanat hayatının 10’uncu yılını kutlayan Sıla önceki akşam Maslak TİM Show Center’da yedinci konserini verdi. İzliyeciler arasında ağır konuklar vardı.

Ahmet Kural’ın anne-babası Semra Mesut Kural, popçuyu locadan dinledi. Ellerinde telefon, videoya çektiler.

Ahmet Kural'ın ailesi Sıla'yı izlemeye geldi

"HANIM HANIMCIK BİR KIZ"

Mesut Kural kuliste bir araya geldikleri müstakbel gelinleri için “Sıla kızımızla tanıştık ve çok sevdik. Hanım hanımcık ve mütevazı. Şarkılarını dinleyip sayesinde mutlu olduk, çok eğlendik” diye konuştu.

SILA'NIN BABASI DAMADI ÇOK SEVDİ

Sıla, sevgilisini ailesi ile tanıştırmış, babası Şükrü Gençoğlu, “Ahmet’i çok sevdim. Zaten filmlerinden biliyordum. Efendi bir çocuk” demişti.

Ahmet Kural'ın ailesi Sıla'yı izlemeye geldi

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