Ahmet Kutsi Tecer’den seçilmiş 10 özel şiir

Orda bir köy var, uzakta,

O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.

...

Bu şiiri bilmeyenimiz yoktur. Hatta daha çok okul sıralarında şarkı olarak söyledik. Tecer’i aslında Münir Ceyhan'ın bu şiiri okul şarkısı haline getirmesiyle, çocuk yaşlarımızda tanıdık. Ve daha nice çalışmalarıyla bildik onu. Çalışmaları ile Yunus Emre ve Karacaoğlan’ın yaşamına tanıklık etti. Ünlü Halk Şairi Aşık Veysel’i Türkiye’ye tanıttı…

Bir dönem siyasette de yer alan Tecer, 117 yıl önce bugün geldi dünyaya. Onu “Bütün Şiirleri” kitabında derlenen şiirlerinden seçkilerle anıyoruz…

Selâm olsun bizden güzel dünyaya

Bahçelerde hâlâ güller açar mı?

Selâm olsun sonsuz güneşe, aya,

Işıklar, gölgeler suda oynar mı?

…

*

Bütün sevgileri atıp içimden,

Varlığımı yalnız ona verdim ben.

Elverir ki bir gün bana, derinden,

Ta derinden, bir gün bana "Gel" desin.

…

Niçin tat vermiyor artık hiçbirşey?

Ne dersler,ne sözler,ne konferanslar...

Başını kitabın üzerine eğ,

Zavallı öğrenci imtihanlar var...

…

*

Ne sert kış, ne sıcak, ne gölgeli yaz,

Ne ılık meltemler, ne keskin ayaz,

Mevsimler derdime bir şifa olmaz,

Ben kökünden kopmuş kurumuş bir dalım.

…

Yine geldim senin gölgene ağaç,

Bu yalnızlığımla, ıssızlığımla.

Yalnızlık şifası yalan bir ilaç,

Avundum boş yere yalnızlığımla.

…

*

Ölürsem istemem ne yas, ne kefen,

Ne başka bir fen.

Üstümden kalkmasın çimen, çiy, yosun,

Ruhum uyusun...

…

Ey benim ak alınlı, güler yüzlü sevgilim,

Hadi kalkıp seninle uzaklara gidelim,

Sıcak göğsünde başım, avuçlarında elim.

…

*

Kim senin gözlerini mehtapta yad edecek?

Kim sana bu feryadım gibi feryad edecek?

Kim senin saçlarını övecek uzun uzun?

Korkum budur ki bir gün sen de unutulursun!

…

Beni an, senden başka yok beni anacak,

Yanmazsan sen de eğer, gençliğim hep yanacak.

İnan senden başka yok gönlümde kimseye yer,

Fakat, sen de anlamazsan beni, ölürsem eğer...

…

*

Herkesin talihi kendi cezası

Bülbülün çektiği dili belası,

Tecer'im ayrılık olmaz olası

Sazın kırık, saçak saçak tellerin!

…

Bütün Şiirleri

Ahmet Kutsi Tecer

Bilge Kültür Sanat

S.: 248

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Damla Karakuş

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