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Ahmet Mithat Efendi hakkında her şey

Ahmet Mithat Efendi yazılarını sevenler ya da eserleriyle ilk kez tanışacaklar için enfes bir kaynak…

Özel Haber | 29.03.2018 - 14:14..
  1. Haberler
  2. Kitap

hikaye anlatan adam

Ahmet Mithat Efendi, ilk Türk romancısı. İlk köy hikayesini, ilk polisiye romanını da o yazmış. Kadının sorun oluşuna da ilk kez o değinmiş… Zamanla çok okunan bir yazar olmuş. Sonra gözden düşüşü de yaşamış, siyasi görüşleri sebebiyle dışlanmış…

Nüket Esen, Hikaye Anlatan Adam’da, Ahmet Mithat Efendi hakkında her şeyi anlatıyor…

Ahmet Mithat Efendi hakkında her şey

(Nüket Esen)

HİKAYE ANLATAN ADAM: AHMET MİTHAT EFENDİ

Ahmet Mithat Efendi, yazdıklarının niteliği ve niceliği bakımından 19. Yüzyıl sonunda Osmanlı-Türk Edebiyatı’nın en şaşırtıcı yazarıydı. Esen ise, yazarlığı ve hayatıyla keşfedilmeyi bekleyen yönlerini araştırdı ve yazdı. Bu araştırmayı diğerlerinden özel kılan şey ise, 25 yıllık bir sürece dayanmasıydı. Esen çok titiz bir çalışma sürdürmüş, çünkü yazarı bugünün okurları için de tanıdık kılmayı hedefliyor.

Esen, kitabında özellikle Mithat Efendi’nin hayatının ve eserlerinin yazdığı dönemde ve günümüzde nasıl algılandığına odaklanıyor. Romanlarını nasıl yazardı? Kadın konusunda hangi değişken ve ilginç görüşler ile öneriler sunuyor? Roman be hikayelerindeki anlatım stratejilerini bugün nasıl değerlendirmeliyiz? Hayatı ve yazdıkları arasındaki ilişkiler neler?

Bu kitap bunlar gibi birçok soruya cevap verirken, bir yandan da eserlerinden örneklerle desteklenerek Ahmet Mithat Efendi meraklıları için müthiş bir kaynak oluşturuyor. Özellikle yazarı yeni okumaya başlayacaklar içinse güzel bir başlangıç.

Ahmet Mithat Efendi hakkında her şey

HikayeAnlatan Adam: Ahmet Mithat Efendi

Nüket Esen

İletişim Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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