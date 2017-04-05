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Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

Ahmet Necdet Sezer, Ankara Müzik Festivali'nin açılışına katıldı, izleyiciler Sezer'i ve eşini ayakta alkışladı.

05.04.2017 - 14:07
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Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

SEZER ORTAYA ÇIKTI

Referanduma 2 haftadan daha az bir zaman kala hayır cephesinin önde gelen isimlerinden biri Ahmet Necdet Sezer ortaya çıktı.

Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından kamuoyu önünde gözükmemeye, siyasi tartışmalara girmemeye özen gösteriyordu.

Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE EKMELEDDİN'E OY VERMEMİŞTİ

Son olarak, laik ve sosyal demokrat kimliğiyle bilinen Sezer, CHP'nin MHP ile birlikte Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermesini protesto etmiş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmamıştı.

Ahmet Necdet Sezer'e festivalde yoğun ilgi

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Sezer, referandum öncesi bir çıkış yaparak hayır diyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine gözler tekrar kendisine çevrildi ve gittiği her yerde hayır cephesi tarafından yoğun ilgiyle karşılandı, dün gece olduğu gibi...

Açılışa katılan Sezer'in görüntüleri, Sözcü muhabiri Yavuz Alatan'ın objektifine yansıdı.

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