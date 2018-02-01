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Ahmet Nesin'den küstah Afrin tweet'i

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Kilis'e atılan roketlerin YPG/PKK'nın attığına inanmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 17:25..
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Ahmet Nesin'den küstah Afrin tweet'i

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Afrin operasyonunu manipüle etmek için elinden geleni yapan YPG/PKK'nın sosyal medya propagandasına katıldı.

Ahmet Nesin'den küstah Afrin tweet'i

AFRİN'DEN KİLİS'E BOMBA ATMAK İMKANSIZMIŞ(!)

Nesin, Kilis ve Afrin arasındaki mesafenin 62,7 kilometre olduğunu, PYD'nin uçağı olmadığı için terör örgütünce bu mesafeden Kilis'e bomba atılmasının imkansız olduğunu savundu.

KUŞ UÇUŞU 6 KM MESAFE VAR

Fakat gerçekte sadece Kilis ve Afrin merkezi arası arasındaki kara yolu mesafesi 38 kilometre. Öyle ki YPG işgalinde bulunan sınır bölgesiyle Kilis şehir merkezi arasında kuş uçuşu 6 kilometre mesafe bulunuyor. Terör örgütü, ABD'nin verdiği son teknoloji silah ve mühimmatlarla her gün Kilis'e saldırı düzenliyor.

Ahmet Nesin'den küstah Afrin tweet'i

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