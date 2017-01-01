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Ahmet Nesin'den küstah Ortaköy tweet'i
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Ortaköy'de düzenlenen kanlı terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.
Haber Merkezi | 01.01.2017 - 13:55
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