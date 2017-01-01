taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Ahmet Nesin'den küstah Ortaköy tweet'i

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin, Ortaköy'de düzenlenen kanlı terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 13:55
  1. Haberler
  2. Gündem
Ahmet Nesin'den küstah Ortaköy tweet'i

Ahmet Nesin'den küstah Ortaköy tweet'i

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

792
Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

109
Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

463
Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı

Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı

23
Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

123
AB'den Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

AB'den Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

155
Soylu ve Akdağ Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

Soylu ve Akdağ Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM