Ahmet Şık Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj verdi. Ülke içindeki yürütülen olumlu faaliyetlere muhalefet olmakla yetinmeyen Şık, Türkiye'nin aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları gerçekleştiriyor.

"2024'ÜN TÜRKİYE'YEVERİLMESİ YANLIŞ OLUR"

Maaşını Türkiye'nin ödediği milletvekili Şık, Türkiye karşıtı propaganda faaliytleri yürütrek Türkiye'nin uluslararası alanda önemli projelere sahiplik yapmasını engellemeye çalışıyor. Alman WDR kanaına demeç veren Şık, Türkiye'yi kötüleyen ifadeler kullandı.

Ülke içerisindeki pek çok iyi meseleye çomak sokmaya çalışan ekipten olan Şık, bu sefer de hedefine Türkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliği yapmasını aldı. Alman kanalına konuşan Ahmet Şık: "EURO 2024'ün ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesi yanlış olur." dedi.

Ahmet Şık Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine çalışıyor VİDEO

ALMANLAR EURO 2024 İÇİN ENDİŞELİ

Avrupa ve Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya’nın bu konuda endişeli olduğunu dile getiren bir haberini geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

Haber Bild gazetesinde ‘Almanya EURO 2024’ten endişeli’ başlığıyla yayınlanırken üst başlıkta ‘Türkiye yükselişte’ ibaresi yer almıştı. O dönem çıkan bu haber 2024 için Amanların Türkiye'ye göre daha düşük bir şansının bulunduğu yorumlarına neden olmuştu.