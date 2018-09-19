taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.30135
Euro
7.3735
Altın
1203.19
Borsa
95350.37
Gram Altın
243.267

Ahmet Şık Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine çalışıyor

HDP'nin Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye'nin uluslararası organizasyon olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları yürütüyor.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 13:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Ahmet Şık Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine çalışıyor

Ahmet Şık Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalına röportaj verdi. Ülke içindeki yürütülen olumlu faaliyetlere muhalefet olmakla yetinmeyen Şık, Türkiye'nin aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaması için kara propaganda çalışmaları gerçekleştiriyor.

"2024'ÜN TÜRKİYE'YEVERİLMESİ YANLIŞ OLUR"

Maaşını Türkiye'nin ödediği milletvekili Şık, Türkiye karşıtı propaganda faaliytleri yürütrek Türkiye'nin uluslararası alanda önemli projelere sahiplik yapmasını engellemeye çalışıyor. Alman WDR kanaına demeç veren Şık, Türkiye'yi kötüleyen ifadeler kullandı.

Ülke içerisindeki pek çok iyi meseleye çomak sokmaya çalışan ekipten olan Şık, bu sefer de hedefine Türkiye'nin Euro 2024'e ev sahipliği yapmasını aldı. Alman kanalına konuşan Ahmet Şık: "EURO 2024'ün ev sahipliğinin Türkiye'ye verilmesi yanlış olur." dedi.

Ahmet Şık Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine çalışıyor VİDEO

ALMANLAR EURO 2024 İÇİN ENDİŞELİ

Avrupa ve Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya’nın bu konuda endişeli olduğunu dile getiren bir haberini geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

Ahmet Şık Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine çalışıyor

Haber Bild gazetesinde ‘Almanya EURO 2024’ten endişeli’ başlığıyla yayınlanırken üst başlıkta ‘Türkiye yükselişte’ ibaresi yer almıştı. O dönem çıkan bu haber 2024 için Amanların Türkiye'ye göre daha düşük bir şansının bulunduğu yorumlarına neden olmuştu.

Ahmet Şık Euro 2024'ün Türkiye'ye verilmemesine çalışıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

45
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

166
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

57
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

55
Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

239
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

62
Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM