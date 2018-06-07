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HDP'den Muharrem İnce'ye oy sözü

Kandil'in partisi HDP'nin adayı Şık, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde CHP'li Muharrem İnce'ye oy vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 10:51..
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HDP'den Muharrem İnce'ye oy sözü

HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAÇAMAK YANITLAR VERİYORLARDI

Daha önce HDP'liler 2. tur sorularına kaçamak yanıtlar veriyordu. Kendi adayları Demirtaş'ın kazanabileceğini iddia ederek CHP'nin adayına destek verilecek iddialarını yalanlıyorlardı. Ancak ilk kez farklı bir açıklama geldi ve HDP, CHP'li İnce'ye olan desteğini ortaya koydu.

"KÖPRÜDEN İNCE SON ÇIKIŞ"

Ahmet Şık programda konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Köprüden ince son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakatın şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok merak edilen soru HDP seçmeni ikinci tura kaldığında Muharrem İnce'ye oy verecek mi diye soruyorlar. Evet verecekler.

"CHP İLE KAYGILARIMIZ AYNI"

Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği teveccühe, olgunluğa HDP seçmeni aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kaygılarımız aynı.”

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