Ahmet Şık terör örgütü PKK'yı kınayamadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin 11 aylık bebek ile annesini kalleş bir pusuda şehit etmesi Türkiye'yi yasa boğdu.

Cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, ülke genelinde 7'den 70'e herkes PKK terörünü lanetledi.

Örgütün siyasi kanadında siyaset yapan Ahmet Şık da vahşetle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"DEVLETİNİZ TERÖRİSTTİR"

Hendek operasyonlarının sürdüğü dönemde "Devletiniz teröristtir" diye tweet atan Ahmet Şık'ın bu vahşete yaklaşımı daha sakindi.

PKK'YI ANMADAN TERÖRÜ KINAMAK

Terör örgütü PKK'nın adını anmaktan kaçınan Şık, bebek ve anne öldürenlerin katil olduğunu yazdı.

KİMİN MAYASI BOZUK

Kandil'in partisinde siyaset yapan Ahmet Şık, önceki gün nefret dolu açıklamalara imza atmıştı.

Şık, ülkenin mayası bozuk olduğu için AK Parti'yi iktidara taşıdığını söylemişti.

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