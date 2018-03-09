Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay’ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

SAVCI ŞAHISLARIN TUTUKLU KALMASINI İSTEDİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada duruşmanın öğle arasından sonra gerçekleşen bölümünde tanıklar DİSK Başkanı Kani Beko ve Altan Öymen dinlenildi.

Tanıklar Beko ve Öymen, Cumhuriyet gazetesinin hiçbir terör örgütüyle bağının olamayacağını, sanıklar hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı soruşturma ve yargılama aşamasında delilerin toplanmış olduğunu belirterek, isnat olunan suçun vasıf ve mahiyeti kapsamında tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Savcının talebinin ardından sanık avukatları beyanda bulundu. Tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi.

ARA KARARDA ŞIK VE SABUNCU TAHLİKE ETTİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, oy çokluğuyla, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun, yurt dışına çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atmadan oluşan adli kontrol tedbiri konularak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, sanık Sabuncu'ya yönelik "Boğazı görmek istiyordu, gitsin görsün", Şık'a yönelik ise "Soner Yalçın yazısında 'Ahmet Şık'ın annesi ermiş onu üzmeyelim' demiş. Biz de üzmeyelim" ifadelerini kullandı.

ATALAY VE AYDOĞDU'NUN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Başkan Dağ, Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamın karar verdiğini söyledikten sonra, "Kaptanlar gemiyi en son terk eder." dedi.

Mahkeme ayrıca esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek, aralarında Şık'ın da olduğu bazı sanıklara ek savunma süresi verdi.

DURUŞMA 16 MART'A ERTELENDİ

Bir sonraki duruşmanın 16 Mart'ta Silivri'de yapılmasına karar verildi.

Şık ve Sabuncu'nun tahliye edilmesi kararı, salonda alkışlarla karşılandı.