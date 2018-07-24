Ahmet Şık'a verilen cezalar

Meclis Genel Kurulu'nda çıkan tatsız olaydan sonra Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop, Ahmet Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

MECLİS'TEN ÇIKARILDI

Oylama sonucu, Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclisten çıkarılma cezası verildi.

Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

AYLIK ÖDENEK VE YOLLUĞUNDAN KESİNTİ YAPILACAK

Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

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