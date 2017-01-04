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Ahmet Şık'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Şık'ın avukatları, 2 Ocak'ta tutukluluğa itiraz dilekçesi sunarak tutuklama kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi.

Ajanslar | 04.01.2017 - 15:22
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Sosyal medya üzerindeki bazı paylaşımları ve yazıları nedeniyle "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itirazı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi. Hakimlik, nöbetçi mahkemenin tutuklama kararının yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti. Mahkemenin gerekçesi şöyle:

GEREKÇE

"Kararda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve vakaların soruşturma dosyasının içeriğine uygun şekilde ortaya konulduğu, tutuklamayı gerektiren nedenlerin ve tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine uygun olduğu, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını gösteren delillerin somut olgularla gerekçelendirerek açıklandığı, açıklamaların soruşturma dosyası içeriğine de uygun olduğu, tüm bu olgu ve nedenler karşısında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin itiraza konu tutuklama kararında usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmadığı, kararın yerinde olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varıldığı anlaşıldığından.."

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