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Ahmet Telli'nin bütün şiirleri

Edebiyatımızın önemli şairlerinden Ahmet Telli, 1966 yılından itibaren yazdığı şiirlerini bir külliyat haline getiriyor.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 10:09..
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Veda Divanı, Telli’nin 50 yıllık şiir dünyasına topluca bir bakış özelliğini taşırken, Türk şiirinin de önemli izleklerini içerisinde barındırıyor; şiirin yakın geçmişimizdeki evrimini Telli özelinde gözlemlemek ve ayırdına varmak için kıymetli bir çalışma.

Ahmet Telli'nin bütün şiirleri

Yeni bir defter Unutmalar üzerine

Ah kadınHız ve tansık

Söz yorgunluğu

Hayaletimsi gölgeler

Kök ve kehânet

Öncesi mi Sonrası mı

Kara bir ütopya

Eski bir aşk Veda divanı

I, Veda divanı

II Bakışın senin Uçan Su

Yazar: Ahmet Telli

Yayınevi: Everest Yayınları

Baskı yılı: 2018

Türü: Şiir

Syf: 750

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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