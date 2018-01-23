Ahmet Telli'nin bütün şiirleri

Veda Divanı, Telli’nin 50 yıllık şiir dünyasına topluca bir bakış özelliğini taşırken, Türk şiirinin de önemli izleklerini içerisinde barındırıyor; şiirin yakın geçmişimizdeki evrimini Telli özelinde gözlemlemek ve ayırdına varmak için kıymetli bir çalışma.
Yeni bir defter Unutmalar üzerine
Ah kadınHız ve tansık
Söz yorgunluğu
Hayaletimsi gölgeler
Kök ve kehânet
Öncesi mi Sonrası mı
Kara bir ütopya
Eski bir aşk Veda divanı
I, Veda divanı
II Bakışın senin Uçan Su
Yazar: Ahmet Telli
Yayınevi: Everest Yayınları
Baskı yılı: 2018
Türü: Şiir
Syf: 750
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