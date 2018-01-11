Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

HDP'de son haftalarda sular durulmuyor. Selahattin Demirtaş'ın partinin genel başkanlığına aday olmayacağını açıklamasıyla Sırrı Süreyya Önder ismi ön plana çıkmıştı.

Partinin eski isimlerinden Hasip Kaplan ise, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin." demiş, ardından da siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

AHMET TÜRK "BEN YOKUM" DEDİ

Henüz kavganın sıcaklığı sürerken, bu kez "bir Kürt isim olarak Ahmet Türk"ün adı konuşulmaya başlandı.

Adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey' formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DHA muhabirine konuştu.

Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"GENÇ VE DİNAMİK ARKADAŞLAR YAPMALI"

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge konferansları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır.

Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

HASİP KAPLAN'IN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİK

Türk, HDP eski Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünüyorum."