Ahmet Türk: HDP'den AK Parti'ye kayma yok

Türkiye genelinde çıkın sonucun aslında bir 'ret' olduğunu savunan Ahmet Türk, şunları söyledi:

"4 BÜYÜKŞEHİRDEN HAYIR'IN ÇIKMASI ASLINDA ÖNEMLİ"

"Türkiye'nin 4 büyükşehrinde 'Hayır'ın çıkması aslında çok önemlidir. Demokrasi kültürü gelişkin ve düşünen insanların ortayla koyduğu tavır, yine değişikliğe ve sisteme karşı bir duruştur. Tabii ki orta Anadolu ve Karadeniz'de milliyetçiliğe oynanarak, Kürtler tehdit gösterilerek, vatan, millet, bayrak ile apolitik kesim üzerinde yapılan politika ile iradeleri teslim alınmıştır. 1946'lardaki seçimler halen tartışılıyor. Ben inanıyorum ki, 50 yıl Türkiye tarihinde bu seçimin sonuçları ve meşruluğu tartışılacak."

"HDP'DEN AK PARTİ'YE KAYMA YOK"

Ahmet Türk, bölgede HDP oylarının Ak Parti'ye kaydığı şeklindeki değerlendirmelere katılmadığını da belirterek, "Aslında bölgede çıkan 'hayır' sonuçlarına her yerde yüzde 20 eklemek gerekir. Muhtarından, kanaat önderine kadar tehdit edilmelerin yaşandığı ve zorlandığı bir durum vardı. Demokratik bir ortamda olsaydı oranlar farklı olurdu. HDP'den AKP'ye kayma yok, baskıların ve engellemelerin getirdiği küçük kaymalar vardır. HDP açısından bir şey değişmez. Şimdi çıkan sonuçlar, yürütülen ve Kürtleri dışlayan politikanın da doğru olmadığını ve kabul edilmediğini ortaya koymuştur." dedi.

HDP'NİN KALELERİNDEN 'EVET' ÇIKTI

Diğer yandan, 1 Kasım'da yapılan genel seçimlerde yüksek oranda HDP'ye oy çıkan illerde, referandumda 'evet' oylarında artış gözlendi.