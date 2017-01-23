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Ahmet Türk ifade verdi

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 154 sanıklı KCK ana davasına devam edildi.

23.01.2017 - 13:48
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ahmet türk

Davanın bugünkü duruşmasına başka dosyalardan tutuklu sanıklar Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk, Kızıltepe Belediyesi eski Başkanı Ferhan Türk ve Hizan eski Belediye Başkanı İhsan Uğur katıldı.

"YILLARDIR DEMOKRATİK ALANDA SİYASET YAPIYORUM"

Daha önce Silivri Cezaevi’nden Elazığ Cezaevi’ne nakledilen ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi istenen Ahmet Türk verdiği ifadede, yıllardır demokratik alanda siyaset yaptığını, sorunların demokratik temelde çözümü olması için mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE HER DÖNEMDE HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

"Ama Türkiye’de her dönemde haksızlığa uğradım. Siyasi gelişmeler çerçevesinde her dönemde hakkımda soruşturmalar ve davalar açıldı ve yargılandım. 2012 Nevruz’unda yaptığım konuşmadan dolayı hakkımda dava açıldı. O yıl Nevruz yasaklanmıştı. Ben de buna ilişkin 5 dakika konuştum. Ne güvenlik güçleriyle ne başka kişilerle tartışmam oldu. Aksi olsa görüntülere yansırdı. İddianamede avukatımla yaptığım görüşmeler yer almış. Ayrıca Sedat Yurttaş ve Sırrı Sakık ile yaptığım görüşmeler var. 1973 yılından beri siyasal mücadelem devam ediyor. Sadece bunları söylüyorum"

KIZILTEPE BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI DA İFADE VERDİ

Avukat savunmalarının ardından, mahkeme Kızıltepe Belediyesi eski başkanı Ferhan Türk’e söz verdi. Ferhan Türk, "İddianameye göre, Abdullah Öcalan benim aday olmamı önermiş, bu dedikoduları ortaya atanları tahmin edebiliyorum. Benim Cemil Bayık ile Sabri Ok ile görüşme yaptığım söyleniyor. Ben Avrupa’ya gitmedim, 2006 tarihinde Irak’a gitmiştim. O zaman da seçim dönemi değildi. Orada çektirdiğimiz bazı fotoğraflar zaten dosyada var. İkinci Irak’a gidişim de Kürdistan Parlamentosu’nun daveti üzerinedir" diye konuştu.

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