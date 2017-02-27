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Ahmet Türk ve Sırrı Sakık Barzani'yle görüştü

Sırrı Sakık'la birlikte Barzani'yle görüşen Ahmet Türk görüşme sonrası; "Referandumda herkesin vereceği karar saygı duyulmalı" dedi.

27.02.2017 - 11:30
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ahmet tğrk

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Barzani ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN BARIŞ SÜRECİNE GEÇİLMELİ"

Ahmet Türk,"Barzani'nin buraya gelmesi önemli. Barzani Türkiye'de değil sonuçta Ortadoğu'da önemli bir aktör. Ama bugün özlediğimiz barışçıl bir sürecin gelişmesi yönünde gerçekten büyük engeller ile karşı karşıyayız. Ortak akılı oluşturmakta zorlanan bir süreci yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki bütün siyasi aktörler barış için demokrasi için ve özgürlükler için daha gelişmiş bir ortak akılla sorunlara bakar. Barışın ve diyalogun gelişmesini istediğimiz bir süreçte ; Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ zindanda ve yine parlamenterlerimiz zindanda. Belediye başkanlarımızın yüzde 80'i görevden alınmış ve birçoğu zindanda. Bu sürecin barışçıl süreçte engel olduğunu ifade etmeye çalıştık. Yeniden barış ve diyalog ortamı oluşursa inanıyorum ki bu Türkiye'nin de Türk halkının da Kürt halkının da bütün halkların da lehine olacak. Çünkü savaşların ve çatışmaların kazandığı birşey yok. Ancak barışçıl bir anlayış ile bütün sorunları çözebiliriz. Yeniden diyalog ve barış sürecine geçilmesi için mutlaka her siyasetçi kendi görevini yapmalı" diye konuştu.

Ahmet Türk ve Sırrı Sakık Barzani'yle görüştü

"AKLIMIZDA BARIŞI NASIL SAĞLARIZ DÜŞÜNCESİ VAR"

Ahmet Türk, "Beynimizde 'Referandumdan çok bu ülkede barışı nasıl sağlarız, hergün onlarca insanın yaşamına neden olan çatışmaların önüne nasıl geçeriz ?' Gündemimiz de bu var. Bizim gündemimizde gerçekten barış, diyalog ve yeniden ortak akılla sorunları çözmeyi esas alan bir yaklaşımın ortaya çıkmasıdır. Bizim gündemimizde bu var. Elbette referandumda Türkiye'nin gündeminde. Referandumda insanların özgür iradesiyle vereceği karara herkesin saygı duyması gerekir" dedi.

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