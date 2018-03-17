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Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

Polisiye romanların usta kalemi yazar Ahmet Ümit, yeni kitabı “Kırlangıç Çığlığı” nın imza gününde okurları ve sevenleriyle bir araya geldi.

Özel Haber | 17.03.2018 - 14:38..
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ahmet ümit

Polisiye romanlarının usta kalemi yazar Ahmet Ümit, yeni kitabı ‘Kırlangıç Çığlığı’nın imza gününde D&R Akasya’da okurlarıyla bir araya geldi. Yazar Ahmet Ümit’in Başkomiser Nevzat karakterine yer verdiği 4’üncü kitabı ‘Kırlangıç Çığlığı’na okuyucunun ilgisi yoğundu.

Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

Romanın imza gününe rekor bir katılım yaşayan Ünlü yazar, gördüğü büyük sevginin kendisini çok mutlu ettiğini ve yazmak için motive olduğunu söyledi.

Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI HAKKINDA

Kırlangıç Çığlığı, soluk soluğa okunan bir polisiye olmasının yanı sıra, 'Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?' sorusunun ardına düşen büyük bir roman olma özelliği taşıyor. Ahmet Ümit, Başkomiser Nevzat, yardımcısı Komiser Ali ve kriminolog Zeynep’in bir seri katili bulma hikayesini ve bir yandan da çocuk tacizcileri, Suriyeli göçmenler, organ mafyası gibi konulara ele alıyor.

Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

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