Ahmet Ümit’ten ömür uzatacak 5 kitap önerisi

Yale Üniversitesi’nde yapılmış bir araştırmaya göre kitap okumak insanın ömrünü uzatıyor. Acaba yazarlar bu konuda ne düşünüyor? Elbette onların da favori kitabı var. Bakalım ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit 2 yıl önce bu araştırmadan yola çıkarak kendisine sorulmuş soruda ömür uzatan hangi 5 kitabı sıralamış?

ZAMANIN FARKINDA

Hayatı anlayamamak kadınları anlayamadığını söyleyen adamın sözü kadar perişan bir ifade gelir bana. Be nabekâr, kadını anlayıp da ne yapacaksın, yapacağın değişecek mi? Peki hayatı ne yapacaktım?

…

Zamanın Farkında

Şule Gürbüz

İletişim Yay.

S.: 199

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BONCUK OYUNU

Hesse.1943 yılında,tüm dünyanın savaş cehennemini yaşadığı sırada yazdığı Boncuk Oyunu'nda, Doğu ve Batı felsefelerinin kusursuz bir bileşiminden oluşan yeni ve ütopik bir dünya düzeni sunar okura...

Boncuk Oyunu

Hermann Hesse

Çev.: Kamuran Şipal

Yapı Kredi Yay.

S.: 560

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PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI

Nemecsek, Boka ve Pál Sokağı'nın öbür çocukları 1907 yılında Budapeşte'nin yoksul Józsefváros semtinden yola çıktılar. Bugün artık bütün dünyada tanınıyorlar. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca insan onların dokunaklı hikâyesini okudu; tıpkı Budapeşteli çocuklar gibi onlar da Boka'nın cesaretine hayran oldu, Nemecsek'in ürkek ama kararlı kahramanlığı karşısında gözyaşlarını tutamadı...

Pal Sokağı Çocukları

Ferenc Molnar

Çev.: Tarık Demirkan

Yapı Kredi Yay.

S.: 244

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HUZUR

Tanpınar, kültürümüzü bir "iç âlem medeniyeti"nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli bir ahlâkı taşıyan "mânevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş" insanlar meydana getirmiştir. Huzur'un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini "huzur"a kavuşturacak bir "iç nizam"ı aramaktadır.



Huzur

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergah Yay.

S.: 391

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SANDMAN

Tüm zamanların hem en popüler, hem de eleştirmenlerce en çok beğenilen grafik romanlarından biri olan Sandman, çizgi roman dünyasında olgun ve lirik fantezinin dönüm noktası oldu. Mecranın en aranan sanatçılarının birlikte resimlendirdikleri seri, modern ve antik mitolojilerin, çağdaş kurgularla, tarihi dramalarla ve efsanelerle beraber dokunduğu zengin bir karışım...

Sandman - 1 - Prelüdler - Noktürnler

Neil Gaiman

Elif Ersavcı

İthaki Yay.

S.: 244

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Damla Karakuş

[email protected]