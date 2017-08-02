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Ahmet Zeki Üçok: TSK'da radikal bir atama yapıldı

Emekli askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, TSK'nın komuta kademesindeki değişikliği değerlendirdi.

02.08.2017 - 17:00
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Ahmet Zeki Üçok: TSK'da radikal bir atama yapıldı

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden önce, TSK içerisindeki darbecileri tek tek deşifre eden eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, Habertürk TV canlı yayınında Deniz Kuvvetleri'nde teammüller dışında bir değişiklik yaşandığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

"Adnan Özbal bu rütbeye gelmeyi en çok hak eden kişiydi. Kendisi Deniz Kuvvetleri'nde de çok sevilen bir komutan. O yüzden ben bunun sevgi, saygı ve hak etme manalarında doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak TSK'nın yıllardır süren teamüllerine göre ilk defa bu kadar radikal bir atama görüyoruz. Bu da önümüzdeki yıllarda komutan olması beklenen kişiler açısından da artık yeni bir dönemin başladığının habercisi niteliğinde."

Ahmet Zeki Üçok: TSK'da radikal bir atama yapıldı VİDEO

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