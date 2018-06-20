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Ahraz nedir

Halk arasında sağır veya hem dilsiz hem sağır olan kişilere verilen isimdir.

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Özellikle Anadolu'da yaygın olarak bilinen ahraz olma durumu, dilsiz ve hem sağır hem de dilsiz olma durumuna verilen addır. Özellikle dilsizler için kullanılan bu terim, yöresel olarak dilimize yerleşmiştir.

Ahraz nedir

AHRAZLIK HASTALIK MIDIR

Ahrazlık bir çeşit hastalık olmadığı gibi tedavi durumu da yoktur. Bir çeşit engel olan ahrazlıkta, konuşamama konusunda bir çözüm bulanamamaktayken, işitme problemleri ise, duyabilme eşiğine bağlı olarak değişim göstermektedir.

Eğer engelli bireyin az da olsa duyabilme yetisi varsa, tıbbi müdahaleler ve terapiler, iyi duyma yüzdeliği artırılabilmekte ve biraz da olsa kişinin kendini ifade ederek, idare edebilmesini sağlamaktadır.

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