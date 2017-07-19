Ahşap ev alevler içinde kaldı

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişiklikleri açıklıyor.

Yeni sevgilisinin evli olduğunun ortaya çıkması üzerine açıklama yapan ünlü manken, 3 aydır birlikte olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştiriyor.

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Burhan Kuzu Allah'a havale ediyor

Değişen kabinede bir kez daha kendine yer bulamayan Kuzu; yaşananları Allah'a havale etti.