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Ahşap ev alevler içinde kaldı

Tokat'ta tek katlı bir ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

19.07.2017 - 17:47
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Yangın, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyünde tek başına ikamet eden doğuştan zihinsel engelli 45 yaşındaki Mustafa Küçük’e ait tek katlı ahşap evde çıktı.

Ahşap ev alevler içinde kaldı

Öğle saatlerinde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede ahşap evi sardı. Yangını gören köy sakinleri durumu Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler ilçeye 35 kilometre mesafedeki köye gidene kadar alevler evin tamamını kapladı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmezken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ahşap ev alevler içinde kaldı

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