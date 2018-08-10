Ahşap Kur'an-ı Kerim büyük ilgi görüyor

Palembang kentindeki Al Akbar Kur'an-ı Kerim müzesinde sergilenen Kur'an-ı Kerim'de bulunan 30 cüz, 1,77 metre boyunda ve 1,4 metre genişliğindeki ahşaplara yazılı bulunuyor.

Kaligrafi sanatı ile uğraşan ve söz konusu ahşaba işlenmiş Kur'an-Kerim'i hazırlayan Endonezyalı Shofwatillah Mohzaib, yaptığı açıklamada, 2001 yılında başladığı ayetleri ahşaplara işlenme çalışmalarını 2009'da tamamladığını söyledi.

8 YILDA TAMAMLANDI

Maddi desteğin olmaması ve kullanılan ağacın azlığı nedeniyle eserini 8 yılda bitirebildiğini belirten Mohzaib, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Marzuki Alie ve Halkın Danışma Meclisi Başkanı Taufik Kiemas dahil olmak üzere birçok kişiden gelen bağışlarla eseri tamamlayabildiğini anlattı.

RÜYADAN İLHAM ALDI

Mohzaib, 2000 yılında Palembang Ulu Camii'de kaligrafi bölümü okuduğu zamanlarda dev bir Kur'an-ı Kerim yapma fikrinin oluştuğunu, gördüğü rüyalardan da ilham aldığını ifade etti.

İlk başlarda deneyim kazanmak için sureleri kağıda yazdığını kaydeden Mohzaib, "İlk başlarda kartonlara Fatiha suresini yazarak tecrübe edindim. Uzman kişilerden onay aldıktan sonra Kur'an-ı Kerim cüzlerini ahşaba işlemeye başladım." dedi.

Mohzaib, Kur'an-ı Kerim'in yapımında en çok zaman alan kısmın işleme olduğunu, bir sayfanın ahşaba işlenmesinin bir ay sürdüğünü dile getirdi.

Mohzaib ortaya çıkardığı eserin dayanıklı olması için, Güney Sumatra'da yaygın olarak bulunan, mobilya ve işlemecilik sektöründe tercih edilen Tembesu ağacını tercih ettiğini söyledi.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Mohzaib ayrıca, ahşap Kur'an-ı Kerim'i görmek için 2012 yılından bu yana bir milyon kişinin müzeyi ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Ahşap işlemeli Kur'an-ı Kerim, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Malezya, Singapur, ABD ve Kanada gibi birçok ülkeden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzeye ziyaret eden Sarmin Gumay, ahşap Kur'an-ı Kerim'den çok etkilendiğini ve bu müzeye her gelişinde kendini çok huzurlu hissettiğini söyledi.

"DAHA ÇOK İLGİ İSTİYORUZ"

Mohzaib, diğer ziyaretçi Amira Lütfiye de Lampung kentinden bu eseri görmek için geldiğini ve harika bir eser olduğunu belirterek, "Palembang'da dini turizm eksikliği var. Hükümetten bu konuda daha çok ilgi bekliyoruz. İnşallah daha çok insan Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayalabilir." diye konuştu.

Endonezyalı kaligrafi sanatçısı, eserini görmeye gelenlere müzede kurulacak dev ekranlarda Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlatabilmeyi hedefliyor.