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Ahşap ve çelik, elinde sanat eseri oluyor

Düzce'de, hobi olarak başladığı oymacılıkta ustalaşan Mehmet Şeker, hayvan figürleri ve Osmanlı motifleriyle süslediği bıçakları sanat eserine dönüştürüyor.

AA | 07.10.2018 - 11:40..
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Ahşap ve çelik, elinde sanat eseri oluyor

Çocukluğunda ahşap oymacılığına merak salan 43 yaşındaki Mehmet Şeker, bu hobisini ilerleterek meslek sahibi oldu.

Zamanla ahşabın yanında çeliği de Osmanlı motifleri ve hayvan figürleriyle buluşturan Mehmet Şeker, bu işi yapan sayılı ustalardan biri haline geldi.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Mehmet Şeker'in yoğun emek vererek titizlikle işlediği bıçaklar, Türkiye'nın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. Mesleğini yalnız çalıştığı atölyesinde sürdüren Şeker'in elinden çıkan bıçaklar koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor.

Ahşap ve çelik, elinde sanat eseri oluyor

MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Mehmet Şeker, çocukluğunda hobi olarak ahşap oymacılığı yaptığını söyledi. Bu merakını önce çalıştığı dükkanda silah gravürü yaparak, daha sonra bıçak saplarına ve çelik kısmına desen işleyerek geliştirdiğini anlatan Mehmet Şeker, 4 yıl önce açtığı iş yerinde mesleğini sürdürdüğünü kaydetti.

"MOTİFLER YAPIYORUM"

Mehmet Şeker, bıçağa müşterinin istediği deseni işlediğini belirterek, "Eskiden bu yana gravür işinde uğraştığım için hem metale hem de ağaca aynı motifleri yapıyorum. Buraya ağaç olarak, çelik olarak giren her şey işlenmiş bıçak olarak çıkıyor." diye konuştu.

Ahşap ve çelik, elinde sanat eseri oluyor

"TİTİZLİK GEREKİYOR"

Mehmet Şeker, "Talep edilen bir figürün tekrar aynısını yapamıyorum. Yaptığım bir uygulamanın eşi olmuyor. Yaptığım iş çok meşakkatli ve zaman alıyor. Motifi düz olan bir bıçak yaklaşık 3 günde bitiyor. Fakat nakışlı bir bıçak olursa 2 ay kadar sürüyor. İşimi severek yapıyorum, bana ağır gelmiyor. Talep edenlerin çoğu bunu hobi ve koleksiyon için istiyor. Böyle olunca ince işçilik ve titizlik gerekiyor." diye konuştu.

Ahşap ve çelik, elinde sanat eseri oluyor


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