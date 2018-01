Ahu Sungur: Hayatımın fotoğrafıdır bu

Ahu Sungur, oğlunun yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı. Ege'yi kucağına aldığı an çekilen fotoğrafı sayfasında paylaşan Sungur, altına şu notu düştü:

"KOLLARIMIN ARASINDAKİ MUCİZE"

"Hayatımın en güzel, en anlamlı günü... Hayata geliş nedenimi kucakladığım gün... Kollarımın arasındaki mucizeye; şaşkınlık ve sonsuz bir sevgiyle bakakaldığım gün... Ömrümü ömrüne katmak istediğim gün Ege Sungur... Hayatın bana en güzel hediyeyi verdiği gün... Aldığı her nefeste, aldığım her nefeste şükrediyorum... Her an... Her attığım adımda sen, her düşüncemde sen, rüyalarımda sen, bütün hayatım sen... İyi ki doğdun bitanem, her şeyim, canım oğlum... iyi ki ben doğururken sen de dokuz doğurdun Suat Sungur... İyi ki birbirimizi seçmişiz de oğlumuz olmuş... iyi ki anne olmuşum, iyi ki baba olmuşsun, iyi ki Ege bizim evladımız olmuş...

"HAYATIMIN FOTOĞRAFI"

Bana vermiş olduğun bu muazzam şans için sana minnettarım Allah’ım... Benim gibi günde kırk defa arayan, hapşırdığında defalarca 'çok yaşa', 'iyi yaşa', 'sağlıkla yaşa', 'iyi insanlarla yaşa', 'başbaşa' diye tekrarlayan, gece uykunda sürekli üstünü örtmeye geldiğimde dayanamayıp her defasında öpüp koklarken uyanmana sebep olan, dönüp dönüp sürekli seni çok seviyorum seni çok seviyorum seni çok seviyorum diye tekrarlayan, her maçında ‘annecim yüksek sesle bağırma’ diye uyarmana rağmen dayanamayıp bravooooo diye bağıran, her okuldan gelişinde sanki günlerdir görmemişim gibi üstüne atlayıp sarılan, evin içinde bile ‘egeeeeemmmm iyi misin’ diye seslenip sesini her an duymak isteyen sana aşık çılgın anneni mazur gör yavrum... senin hikayende ki kadın da böyle işte! Seni çoooookkkk seviyorum çoooookkkk aşığım her şeyimizsin Ege’m ❤ dip not: hayatımın fotoğrafıdır bu fotoğraf..."