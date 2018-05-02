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Ahu Yağtu: Aşk geçici bir heyecan

Oyuncu Ahu Yağtu, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 09:54..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın eski eşi, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu,bir dergiye röportaj verdi.

"14 YAŞINDA MANKENLİĞE BAŞLADIM"

Şöhretle arasının iyi olmadığını söyleyen Ahu Yağtu, “Hayatımı gözler önünde yaşamayı sevmiyorum. Özel yaşamımın didiklenmesinden hoşlanmıyorum. 14 yaşında mankenliğe başladım ve tek başıma mücadele verdim. Bu yüzden temkinli olmayı, herkesi hayatıma sokmamayı öğrendim. Bu duruş beni soğuk gösteriyor. Oysa gayet komik, samimi, esprili bir kadınım” dedi.

"GERÇEK AŞK BİR MUCİZE"

Uzun süredir kalbi boş olan Ahu Yağtu “Yanımdaki her adamı sevgilim zannediyorlar. Aşka inanıyorum ama geçici bir heyecan olduğu fikrindeyim. Öncelikle saygı ve sevgi gerek. Gerçek aşkın bunların içine gizlenmiş bir mucize olduğunu düşünüyorum. Aşık olacağım erkeğe gelince; gelirse göreceğiz. Öyle peşin paket gibi bunu söylemek mümkün mü? Gönül bu” dedi.

Ahu Yağtu: Aşk geçici bir heyecan

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