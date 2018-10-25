Ahu Yağtu ile Seçkin Özdemir beraber eğlendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eşi Ahu Yağtu,önceki gece Etiler’deki bir kulüpten oyuncu Seçkin Özdemir’le çıkarken görüntülendi.

Gittikleri kulüpte ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan Yağtu ve Özdemir, gecenin sonunda mekanı arka kapıdan terk etti. İkili aynı taksiye bineceği sırada flaşlar patlayınca panikledi.

"KALABALIKTIK"

Bunun üzerine Seçkin Özdemir, aniden dönüp başka araca yöneldi. Ahu Yağtu yaptığı açıklamada, “Kalabalık bir gruptuk, aynı karede arkadaşım Kerem de olmalı. İkimiz de Kerem’in arkadaşıyız. Bir fotoğraf karesinde yer almak iki kişiyi sevgili yapmaz” dedi.