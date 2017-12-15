Ahu Yağtu: O hareketi Cansu Dere'ye yapmadım

Cem Yılmaz ile geçmişte 7 yıl büyük aşk yaşayan Cansu Dere, Ahu Yağtu ile geçen pazar Altın Kelebek gecesinde uzun süre sonra pişti oldu. Gecede eski aşıklar Cem Yılmaz ve Cansu Dere peş peşe sahneye çıktı. Cansu Dere daha sonra ilk kez Cem Yılmaz hakkında sorulan soruları cevapladı.

"NEDEN SELAMLAŞMAYAYIM"

Cansu Dere'nin kendisinden ayrılıp yakın arkadaşı Ahu Yağtu'yla evlenen Cem Yılmaz hakkında "İçerde karşılaştık, neden selamlaşmayalım" şeklindeki ılımlı açıklamaları herkesi şaşırttı.

Cansu Dere'nin bu tavrının, bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen Ahu Yağtu'yu da şaşırttığı iddia edildi. Öyle ki, sakin kişiliğiyle tanınan Ahu Yağtu, dün gerilim efekti eşliğinde takipçilerini dumura uğratan bir video paylaştı.

Ahu Yağtu'nun sosyal medya sayfasından argoda "Ancak rüyanda görürsün" anlamında bir el hareketi videosu yayınlaması şaşkınlıkla karşılandı. Ahu Yağtu'nun takipçileri, bu videonun Cansu Dere'ye gönderme olduğunu öne sürdü.

"DALGA AMAÇLI YAPTIM"

Ahu Yağtu olay el hareketini Cansu Dere'ye veya bir başkasına yapmadığını, sadece dalga geçtiğini söyledi.