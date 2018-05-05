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Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

Dünyanın en önemli çağdaş sanatçılarından Ai Weiwei’nin, eserlerden oluşan özel seçkileri Mardin’de sergilenmeye başlandı.

DHA | 05.05.2018 - 14:49..
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Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Gösteri Merkezi'nde açılan sergi için düzenlenen törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Sabancı Vakfı Mütevelli heyeti üyesi Dilek Sabancı, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve Mardinli sanatseverler katıldı.

EL SANATLARI GELENEĞİ

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi içinde yer alan Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde kapılarını açan 'Ai Weiwei Mardin’de' adlı sergi, Çinli sanatçının hem hayat hikayesinden hem de el sanatları geleneği ve sanat tarihi yaklaşımından izler taşıyor.

Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

"Aİ WEİWEİ GİBİ BİR SANATÇIYI TANIYACAKLAR"

Ai Weiwei’in en büyük kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, özel seçkiden oluşan sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ai Weiwei tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği en önemli çağdaş sanatçılardan biri. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi olarak böyle bir sanatçının şimdiye kadar yapılmış en büyük sergisine ev sahipliği yapmak bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ise bildiğiniz gibi 2009 yılında Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla açıldı ve önemli sergileri ziyaretçileriyle buluşturdu.

Ancak binanın mülkiyetindeki belirsizlikler nedeniyle yeni sergilerin açılması mümkün olmadı. 3 yıl süren bu belirsizliğin ardından Müze binası 49 yıllığına Sabancı Vakfı’na verildi. İstanbul’da açıldığı günden bu yana büyük coşkuyla ziyaret edilen Ai Weiwei sergisini, Mardinlilerle buluşturmayı arzu ettik. Umuyorum, ziyaretçilerimiz Mardin’in bu büyülü atmosferinde sergilenen eserleri izlerken Ai Weiwei gibi bir sanatçıyı tanıma fırsatı bulacaklar" dedi.

Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

Ai Weiwei sergisi İstanbul’dan sonra Mardin’de

 


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