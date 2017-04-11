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AIDS'i tedavi edebilecek bir yöntem geliştirildi

Bilim insanları, HIV virüsü ile savaşan antikorları bağışıklık hücrelerine bağlayarak AIDS'i tedavi edebilecek.

11.04.2017 - 14:40
  1. Haberler
  2. Sağlık

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Bilim insanlarının AIDS'i tedavi etmek için çalışmaları sürüyor. ABD'de geliştirilen yeni bir yöntem umut veriyor. Bu metot HIV ile savaşan antikorları bağışıklık hücrelerine bağlayarak hücreleri virüse karşı dirençli hale getiriyor.

HIV TAŞIYICISI TEDAVİ EDİLEBİLECEK

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan, The Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) bilim adamlarının laboratuvar ortamında yaptığı araştırma, virüse dirençli hücrelerin, hızla hastalıklı hücrelerin yerini alabileceğini gösterdi ve yöntemin, HIV taşıyıcısı bir kişide hastalığı tedavi etme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

ENFEKSİYON YAYMASI ENGELLENİYOR

Araştırmada, antikorların hücre yüzeyini sarmasının sağlandığı, dolayısıyla HIV'in hücre alıcısına erişmesini ve enfeksiyonu yaymasını engellendiği kaydedildi.

Bilim adamları ayrıca bağışıklık hücrelerine bağlanan bu antikorların, HIV'ı, serbest dolaşan, çözünür antikorlardan daha etkili biçimde bloke ettiğini vurguladı.

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