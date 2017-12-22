AİHM, FETÖ mensubu hakimin başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden tutuklu bulunan ve tek kişilik hücrede kalması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini iddia eden eski hakimin başvurusunu, açıkça dayanaktan yoksun olması, iç hukuk yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle kabul edilemez bularak reddetti.

TECRİT EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakim Ayhan Bora, AİHM'e başvuruda bulundu. Tutukluluk kararının gerekçesiz olduğunu ileri süren Bora, cezaevinde tek kişilik hücreye konularak tecrit edildiğini savundu. Bora, başvurusunda, kendisine ihtiyacı olan ilaçların verilmediğini, avukatı ve ailesiyle de görüşemediğini belirtti.

"TÜRKİYE'DEKİ CEZAEVLERİ AVRUPA STANDARTLARINDA"

Tek kişilik odada tutulması nedeniyle tedavisinin sağlanamadığını öne süren Bora, işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini öne sürerek, tedbir kararı talep etti. Cezaevi koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) hükümlerini ihlal etmediği sonucuna varan AİHM, başvuranın fiziki koşullarının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Avrupa Cezaevi Kuralları'na uygun olduğunu belirledi.

TECRİTE İLİŞKİN KARAR KABUL EDİLMEDİ

AİHM, başvuranın tek kişilik odada kalmasının tecrit amacıyla değil, atılı suçların ciddiyeti ve terör örgütü üyeliğinden yargılanması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle olduğunu belirtti. Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda AİHM, işkence ve kötü muamele iddialarına yönelik şikayeti, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.

Tedbir talebini de reddeden AİHM, diğer şikayetlerin ulusal makamlara iletilmemesi ve Anayasa Mahkemesine sunulmaması nedenleriyle iç hukuk yollarının tüketilmediğine karar vererek, başvuruyu reddetti.