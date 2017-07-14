taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.500
USD
3,5640
EURO
4,0706
ALTIN
140,01
PETR
48,7800

AİHM, OHAL Komisyonu'nu işaret ediyor

AİHM, başvuruda bulunan 12 bin 600 kişinin dosyasını düşürerek çözüm için OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi.

14.07.2017 - 15:02
  1. Haberler
  2. Gündem
AİHM, OHAL Komisyonu'nu işaret ediyor

AİHM, OHAL Komisyonu'nu işaret ediyor

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında, örgütle bağlantısı olan görevliler, KHK'larla görevden uzaklaştırıldı.

12 BİN 600 DOSYA DÜŞTÜ

Görevden uzaklaştırılan isimler, soluğu AİHM'de aldı. Türkiye'yi mahkum ederek göreve dönmeyi isteyen 12 bin 600 kişinin dosyası düşürüldü.

AİHM, dosyaların düşürülmesine gerekçe olarak kurulan OHAL Komisyonu'nu gösterdi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklama Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AİHM, söz konusu emsal karar kapsamında, KHK ile haklarında işlem tesis edilenler tarafından yapılan başvurularla ilgili olarak kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31/05/2017 tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24.600 iken, 30/06/2017 tarihi itibariyle 12.000'e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
DEAŞ'lılara düzenlenen operasyonun izleri ortaya çıktı
Konya'da DEAŞ'lılara düzenlenen operasyon sonucu çatışma yaşandı. 5 terörist ölü ele geçirildi.
Fırat Anlı hakkında tahliye kararı
Diyabakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.
FETÖ'cüler mahkemelere mesaj içeren tişörtle giremeyecek
Adalet Bakanlığı, FETÖ tutuklularının kıyafetlerinin toplanacağını ve "HERO" tişörtü gibi mesaj içerenlerin giydirilmeyeceğini açıkladı.
CHP 15 Temmuz kararını değiştirdi
CHP Sözcüsü, Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin gece yarısı TBMM'de olacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

49
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

81
20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

88
Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

118
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

37
İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

200
Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM