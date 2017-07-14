AİHM, OHAL Komisyonu'nu işaret ediyor

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında, örgütle bağlantısı olan görevliler, KHK'larla görevden uzaklaştırıldı.

12 BİN 600 DOSYA DÜŞTÜ

Görevden uzaklaştırılan isimler, soluğu AİHM'de aldı. Türkiye'yi mahkum ederek göreve dönmeyi isteyen 12 bin 600 kişinin dosyası düşürüldü.

AİHM, dosyaların düşürülmesine gerekçe olarak kurulan OHAL Komisyonu'nu gösterdi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklama Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AİHM, söz konusu emsal karar kapsamında, KHK ile haklarında işlem tesis edilenler tarafından yapılan başvurularla ilgili olarak kabul edilmezlik kararları vermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak 31/05/2017 tarihinde ülkemiz aleyhine AİHM önünde bekleyen derdest başvuru sayısı 24.600 iken, 30/06/2017 tarihi itibariyle 12.000'e düşmüştür. Benzer nitelikteki dosyalar hakkında verilecek kararlar sonucu, derdest başvuru sayısının önümüzdeki günlerde daha da azalması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.