AİHM: Teröristler vatandaşlıktan çıkartılır

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), terör faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan 'K2' kod adlı kişinin itirazını kabul etmeyerek, İngiltere'nin kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) uygun olduğuna hükmetti.

TERÖR ÖRGÜTÜ EŞ ŞEBAB'A KATILDI

Strazburg merkezli AİHM, çocuk yaşta Sudan'dan İngiltere'ye göçmen olarak giden ve 2000'de İngiliz vatandaşlığına kabul edilen kişinin, itiraz başvurusunu reddetti. Kararda 'K2' kod adlı kişinin Somali'de Eş Şebab terör örgütüne katıldığının tespit edildiği belirtildi. İngiltere'nin bu bilgiler ışığında Haziran 2010'da aldığı kararla K2'nin vatandaşlıktan çıkarıldığı ve aynı gün K2'ye İngiltere'ye giriş yasağı konulduğu kaydedildi.

"TERÖRİSTLER VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILIR"

Mahkeme, İngiltere yasalarına göre terör eylemleri gerçekleştiren kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmalarının mümkün olduğunun altını çizerek, bu kararın AİHS kurallarına da uygun olduğuna hükmetti.