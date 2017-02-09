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AİHM'den Yunanistan'a tazminat cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kötü hapishane şartlarından dolayı Yunanistan'a dava açan tutukluları haklı buldu.

09.02.2017 - 19:35
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Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ın Sakız Adası hapishanesinde çeşitli sürelerde alıkonulan 14 tutuklunun "İnsanlık dışı" ve "Aşağılayıcı" koşullarla ilgili şikayetine ilişkin davayı karara bağladı.

12 KİŞİYE MADDİ TAZMİNAT

AİHM hakimleri oy birliğiyle, Yunanistan'ın aralarında başta Yunan olmak üzere, Türk, Nijerya ve Senegal uyrukluların da bulunduğu 12 kişiye, 5 bin ila 6 bin 700 avro arasında manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

YETERSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Davacılar, söz konusu Yunan hapishanesinde yetersiz sağlık hizmetleri sunulduğunu, hijyen olmadığını ve koğuşların aşırı kalabalık olduğu için yerlerde uyudukları suçlamasında bulunmuştu. reklam Yunan hükümeti ise iddialara karşı çıkarak, hapishanenin aşırı kalabalık değil, sadece "Bir miktar kapasitesinin üzerinde" olduğunu iddia etmişti.

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