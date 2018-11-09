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AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

Strazburg'da düzenlenen bir eylem sırasında taşkınlık yaparak AİHM ve Avrupa Konseyi binalarına saldıran terör örgütü PKK yandaşı 11 kişi, 2 ila 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

AA | 09.11.2018 - 00:48..
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AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

Gözaltı sürelerinin sona ermesiyle 11 PKK yandaşı acil yargılama usulüyle mahkemeye çıkarıldı.

Strazburg Mahkemesi, gösteri sırasında polise, çevredekilere taş ve tehlikeli madde attığı belirlenen bir kişiye 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vererek derhal cezaevine gönderilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca bu kişiye 2 yıl Fransa sınırları dışına çıkma yasağı getirdi.

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Gözaltına alınanlardan 8'ine 4 ay ertelenmiş hapis cezası verilirken suçunu kabul eden bir PKK yanlısı ise 3 ay hapse mahkum edildi.

Yargılanan PKK yandaşlarından biri ise serbest bırakıldı.

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

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