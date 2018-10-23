Aile bağları ve kırılmaları üzerine: Kilden Köprü

Markus Zusak, eserleri kırktan fazla dile çevrilmiş ödüllü bir yazar. Bu kez hem bir varoluş bilmecesi hem de günahlardan arınma arayışı olan hikayesi ile karşımızda. Bu hikaye, Zusak’ın kendine özgü tarzı ve kelime oyunları ile dokunaklı bir romana dönüşüyor…

(Markus Zusak)

KİLDEN KÖPRÜ

Bu roman Dunbar kardeşlerden dördüncüsü Clay’in başından geçenleri anlatıyor. Her şey onun başına gelir, evet; ama diğer üç kardeş de onunla birlikte değişime uğrayacaktır. Dunbar kardeşler, yetişkinlerin olmadığı bir evde yaşamanın derdine düşmüşlerdir. Birbirlerini severek ve geçmişin yasını tutarak kendi hallerinde yaşıyorlardır ki, onları terk eden babaları eve döner. Bir teklifi vardır: Onunla kim bir köprü inşa edecektir?

İşte Clay’in yaşayacaklarını yaşamaya bu teklifi kabul ettiğinde başlar. Zaten uzun zamandır bir sırla yaşıyordur. Bu sır, babasına öfke duyan kardeşlerinin aksine ona bu sıra dışı teklife “evet” dedirtmiştir. Clay, kendini kaptırdığı akıntıda, gerçekte olması gereken şeye dönüşmek için sahip olduklarını yok etmeye kararlıdır. Bu köprü, onun ailesini onurlandırması için bir fırsattır; böylece günahlarından da arınacaktır…

Sürükleyici bu roman sizin de kalbinize dokunacak…

Kilden Köprü

Markus Zusak

Çev.: Selim Yeniçeri

Martı Yay.

S.: 608

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Damla Karakuş

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