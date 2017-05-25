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Aile Bakanlığından Atatürk Çocuk Yuvası açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Atatürk Çocuk Yuvası ile ilgili bir açıklama yaptı.

25.05.2017 - 04:24
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Habertürk'te yer alan habere göre; açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başlattığı çocuk hizmetlerinde dönüşüm projesine işaret edilerek özetle şöyle denildi:

“Bu kapsamda çocuk yuvalarımız ve çocuk yurtlarımız, çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüştürülmektedir. Dönüşümün 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Dönüşümün amacı, çocuklarımızın ev ortamında, kendi yaş ve durumlarına uygun daha az sayıda çocuk ve eğitimli personelimizle birlikte, daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır.”

Gazete Habertürk'ün haberine göre yuvanın kapatılması veya yıkılmasının söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, “Yuvanın tarihi geçmişi ve manevi değeri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalar, büyük bir hassasiyetle devam ettirilmektedir. Yuva, içinde bulunduğu arazi ve binalarla bundan sonra da çocuklarımızın hizmetinde olacaktır” ifadesi kullanıldı.

"ATA’NIN EMANETİ ÇOCUK YUVASI"

Kurum bahçesinde bulunan iki tarihi çeşme ve yabancı devlet adamlarının ziyaretlerinde hediye ettiği oyuncakların koruma altında olduğu belirtilen açıklamada, “Çocuk Esirgeme Kurumu ve bu çabanın ilk meyvesi olan Keçiören Atatürk Çocuk Yuvası, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımızın bizlere emanetidir. Bu emanete maddi ve manevi olarak hakkıyla sahip çıkılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır” denildi.

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