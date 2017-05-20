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Aile boyu fuhuş çetesi birbirlerini dolandırdı

Adana internet üzerinden 'eskort sitesi' kurup fuhuş yaptıran aile bireylerinin birbirlerini bile dolandırdığı ortaya çıktı.

20.05.2017 - 12:39
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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 12 Mayıs'ta Adana ve Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Muğla, İzmir, Mersin ve Hatay'da fuhuş şebekelerine yönelik eş zamanlı baskın yaptı.

Çetenin eskort sitesinde yer almak isteyen kadınlara süresine göre 'haftalık, aylık abonelik' açtığı, ayrıca eskort sitesinin üst kısımlarında yer almak isteyenlere de 'gold üyelik' verdiği belirlendi. Gözaltına alınan ve hem mağdur hem şüpheli görülenler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Adana ayağında eskort sitesi kuran yönetici Özgür A., kardeşi Özkan A., eşi Kader A., baldızı Gönül Ö., üvey annesi Meryem A., Özkan A.'nın eşi Tuğba A. ve kayınpederi Mustafa H.'nin de bulunduğu 12 kişi, fuhuş çetesi kurduğu, çeteye üye olduğu, fuhuşa yer temin ettiği ve siteye teknik destek verdiği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Özgür A., Özkan A., Mustafa H., Doğukan Ali B., Bilal K., Ayfer Y., Ayhan A. ve Alper T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile boyu fuhuş çetesi birbirlerini dolandırdı

AĞABEYİNİ DOLANDIRMIŞ

Fuhuş çetesinin yöneticileri Özkan A., Özgür A., Kader A. ve Tuba A.'nın emniyette alınan ifadelerinden birbirlerini dolandırdıkları ortaya çıktı. Fuhuş çetesi lideri Özkan A.'nın kardeşi Özgür A., aylık kazancının 35-40 bin lira olduğunu belirttiği ifadesinde, "Para kazanmaya başladıkça harcamalarımız arttı. Daha çok para kazanma hırsı doğdu. Bu nedenle ara ara eskort sitesine ilan veren kadınlarla ağabeyimden habersiz görüşerek ilan aldım. Aldığım paraları da ağabeyimden habersiz eşim Tuba A.'nın kullandığı üvey babası Mustafa H.'nin hesabına aktardım. Eşimden bile habersiz bu paraları çekerek eğlenmeye gittim" dedi.

Aile boyu fuhuş çetesi birbirlerini dolandırdı

EŞİ GİZLİ PARA ÇEKMİŞ

Özgür A.'nın eşi Kader A., yıllar öce fuhuş yapan annesini babasının öldürdüğünü, halen cezaevinde olduğunu, kendisinin de fuhuş yaptığını söyledi. Eşinin uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle kendisine para vermediğini anlatan Kader A., "Benim banka hesabımı eşim kullanıyor. Bana para vermediği için eşimden habersiz cep telefonundan hesaplarıma girip para çektim. Eşimin bundan haberi olmadı, habersiz ayda yaklaşık olarak 12 bin lira çekiyordum" dediği öğrenildi.

Aile boyu fuhuş çetesi birbirlerini dolandırdı

DOLANDIRAN KOCASINDAN PARA ÇALMIŞ

Çete lideri ağabeyini dolandıran yardımcısı Özgür A.'nın eşi Tuğba A. ise kocasının hesaplarından para çaldığını itiraf etti. Tuğba A. ifadesinde şöyle dedi:

"Eşimin benden habersiz hesaplardan para çektiğini öğrenince tartışıp kavga ettik, ayrılma aşamasına bile geldik. Bu yüzden kendisine kızdığım için hesaplarından para çaldım."

Aile boyu fuhuş çetesi birbirlerini dolandırdı

Özkan A.'nın üvey annesi Meryem A. da banka hesaplarını kullandırttığını, bu nedenle kendisine aylık 4 bin 500 lira harçlık verildiğini kaydetti. Özkan A., hesaplarını kullandığı kayınpederi  Mustafa H.'ye de aylık 3 bin lira verdiği belirtildi.

Aile boyu fuhuş çetesi birbirlerini dolandırdı

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