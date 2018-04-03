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'Aile dostu' dizilere devlet desteği

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk" dedi.

AA | 03.04.2018 - 11:35..
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 'aile dostu' diziler ile televizyonlarda yer alan film ve animasyonlara bu yıldan itibaren verilecek teşvik ödülü çalışmasının detaylarını anlattı.

RTÜK'ün sadece denetleme değil aynı zamanda bir düzenleme kurulu olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, ilk olarak Türkçenin doğru ve güzel kullanımıyla ilgili spiker ve sunuculara diksiyon dersi vererek sertifikalandırdıklarını belirtti.

'Aile dostu' dizilere devlet desteği

Yerlikaya, Türkiye'nin tüm bölgelerinde bu çalışmayı yürüttüklerini, hatta bazı bölgelerde yoğun talepten dolayı çalışmayı tekrar ettiklerini kaydetti

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