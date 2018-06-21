Aile sırlarına uzanan yolculuk: Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

Altıncı romanında O’Farrell, günyüzüne çıkmak için sabırsızlanan gerçeklerin yarattığı sancıyı Londra’ya musallat olan bir sıcak hava dalgası atmosferinde anlatıyor. Yazarın sıcak dili ve özellikle karakter geliştirme konusundaki mahareti okurun ilgisini kitabın sonuna kadar üst seviyede tutuyor.

(Maggie O’Farrell)

CEHENNEM SICAKLARI İÇİN TALİMATLAR

Gretta’nın ailesine düşkünlüğüyle bilinen kocası Robert, bankadaki parasını çektikten sonra ortadan kaybolur. Ailenin yetişkin çocukları annelerine destek olmak ve babalarının izini sürmek için bir araya gelirler, fakat arayışlarının önünde bir engel vardır: Hastalık hastası Gretta’nın dengesiz ruh hali.

Robert’ı aramak için çıktıkları yol, yıllanmış birtakım aile sırlarına dek uzanacaktır...

Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

Maggie O'Farrell

Çev.: Özlem Yüksel

Yapı Kredi Yayınları

S.: 244

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Damla Karakuş

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