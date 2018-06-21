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Aile sırlarına uzanan yolculuk: Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

İrlandalı yazar Maggie O’Farrell, her zaman olduğu gibi insanı canlandıran ve sevdiklerine daha sıkı sarılmasını sağlayacak anlatımıyla sizinle...

Özel İçerik | 21.06.2018 - 12:25..
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Aile sırlarına uzanan yolculuk: Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

Altıncı romanında O’Farrell, günyüzüne çıkmak için sabırsızlanan gerçeklerin yarattığı sancıyı Londra’ya musallat olan bir sıcak hava dalgası atmosferinde anlatıyor. Yazarın sıcak dili ve özellikle karakter geliştirme konusundaki mahareti okurun ilgisini kitabın sonuna kadar üst seviyede tutuyor.

Aile sırlarına uzanan yolculuk: Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

(Maggie O’Farrell)

CEHENNEM SICAKLARI İÇİN TALİMATLAR

Gretta’nın ailesine düşkünlüğüyle bilinen kocası Robert, bankadaki parasını çektikten sonra ortadan kaybolur. Ailenin yetişkin çocukları annelerine destek olmak ve babalarının izini sürmek için bir araya gelirler, fakat arayışlarının önünde bir engel vardır: Hastalık hastası Gretta’nın dengesiz ruh hali.

Robert’ı aramak için çıktıkları yol, yıllanmış birtakım aile sırlarına dek uzanacaktır...

Aile sırlarına uzanan yolculuk: Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

Cehennem Sıcakları İçin Talimatlar

Maggie O'Farrell

Çev.: Özlem Yüksel

Yapı Kredi  Yayınları

S.: 244

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Damla Karakuş

[email protected]

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