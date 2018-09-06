Ailelere okul alışverişi uyarısı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, yaptığı yazılı açıklamayla yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilere, okul alışverişinde dikkat etmeleri gereken konularla ilgili hatırlatma ve uyarılarda bulundu.

Alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlarda çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemesinin satışa sunulduğuna dikkati çeken Adem Şahin, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünlerinin bulunduğunu bildirdi.

ALBENİLİ ÜRÜNLERDEKİ RİSK

TSE Başkanı Adem Şahin, çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmının markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olması nedeniyle çok ucuz fiyatlardan satışa sunulduğunu belirterek, "Ancak çocuklar için albenisi, veliler için fiyatları nedeniyle cazip görünen bu ürünler sağlık açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIĞINIZIN BOZULMASINA NEDEN OLUR

TSE'nin standardizasyon ve kalite alanlarındaki çalışmalarının velilere okul alışverişinde yardımcı olacağına inandıklarını aktaran Adem Şahin, güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünlerin, sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşıdığını vurguladı.

ÜRETİCİSİ BİLİNMEYEN ÜRÜNÜ ALMAYIN

Adem Şahin, velilerin dikkat etmeleri gereken konuları, sıraladı

Üreticisi bilinmeyen hiçbir ürün satın alınmamalı. Ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulunması gerekiyor. Üründe herhangi bir sorun olduğunda firmanın ulaşılabilir olması önem taşıyor.

KOKULU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmeli. Kokulu ürünler tercih edilmemeli. Oyuncaklarda, ağır metallerin belirlenen sınırlar dahilinde kullanıldığını gösteren EN71-3 işareti aranmalı. Yumuşatılmış oyuncaklarda fitalat gibi sağlığa zararlı maddeler limitlerin üzerinde olmamalı.

MARKA UYARISI

Yüz boyası, dövme kalemi gibi deri üzerine uygulanan kozmetik ürünlerde dermatolojik testlerden de geçmiş, güvenilir markalar tercih edilmeli. Parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağza götürülme olasılığı yüksek ürünlerde de güvenilir markalardan şaşılmamalı.

Markasız boyalı ve plastik baskılı okul ve beslenme çantaları, mataralar tercih edilmemelidir. Özellikle yoğun boya kokusu içeren, plastik baskılı beslenme çantası ve matara alınmamalıdır. Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirten ibareler aranmalıdır.

SLOVENT İÇERMEYEN YAPIŞTIRICILAR TERCİH EDİLMELİ

Eğitim malzemeleri sektöründe TSE markalı ürünlerin sayısının, tüketicilerin standartlara uygun ve kaliteli ürün satın alma konusunda gösterdikleri hassasiyetle birlikte artacağına değinen Adem Şahin, "Unutulmamalıdır ki çocuklarımızı kalitesiz ya da standart dışı ithal kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir." dedi.