Ailelerin aşırı koruma isteği çocuklara zarar veriyor

Çoğu öğrencinin ortak şikayeti anneleri ve babaları tarafından kendilerine gösterilen ilgi fazlalılığı.

Okula başlayan ya da belli bir yaş olgunluğuna erişen çocuklar annelerinin sınıfa kadar onlara eşlik etmesine, yemeklerini getirip masalarına koymasından rahatsızlık duyuyorlar.

KORUMA GÜDÜSÜ

Uzmanlar annelerin korumacı güdüsü çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etki yapacağı konusunda uyarıyor. Öğrencilerin kendi başlarına bir şeyi yapamayacağını düşünen aileler, faydacılık yerine çocuklarına zarar veriyor.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ebeveynler için de zorlu bir maraton başladı. Her sabah okula gidecek çocuklarını uyandırıp okula götürmek, yeni güne başlamanın ilk görevidir onlar için.

ÇOCUKLARINIZI BAĞIMLI YAPMAYIN

Saat saat çocuğun ne yaptığını izlemeye çalışan aileler hem öğretmenleri, hem de diğer velileri rahatsız ediyor. Uzmanlar, böyle davranan annelerin çocuklarının da bağımlı, ürkek ve çoğu zaman mutsuz olduğunu vurguluyor.

SORUMLULUK BİLİNCİ

Eğitimcilere göre, bu tür davranışlar çocuğun özgürce düşünmesi, gelişmesi, sorumluluk alması önünde en büyük engel. Çoğu zaman bu tür ailelerin çocuklarının anksiyete, depresyon veya okul reddi gibi sorunlarla karşılaştığının altını çizen öğretmenler, böyle yetişen çocukların gelecekte kendine güveni olmayan ve başkalarına bağımlı bireyler olabileceği uyarısını yapıyor.



