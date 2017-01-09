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Ailenize Özel Villada %20 İndirimli Tatil Fırsatı

%20 İndirim İle 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatı 480 TL ’den Başlayan Fiyatları Kaçırmayın

Özel Haber | 09.01.2017 - 19:07
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Ailenize Özel Villaların Ege’nin Muhteşem Deniz Manzarası, Çam Ağaçlarıyla Bütünleşmiş Olduğunu Düşünün, Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa Tam Düşündüğünüz Gibi Bir Otel, Gecelik 160 TL’den Başlayan Erken Rezervasyon Fırsatlarını Kaçırmamak İçin Acele Edin…

Ailenize Özel Villada %20 İndirimli Tatil Fırsatı

Kuşadası Soğucak ’ta Bulunan Üstün Hizmet Ödüllü Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘da Ailenize Ait 1+1, 2+1, 3+1 Villalardan Oluşuyor. Villalarda Açık Yüzme Havuzu, Oturma Odası, Yatak Odası ve Mutfak ‘tan Oluşuyor. Ultra Herşey Dâhil Konseptte Hizmet Veren Otelde Erken Rezervasyon Kampanyasına Özel Fiyatlarını Kaçırmayın…

%20 İndirim İle 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatı 480 TL ’den Başlayan Fiyatları Kaçırmayın, Üstelik Çocuklarınız Ücretsiz Konaklıyor.

1.Çocuk ve 2.Çocuk 0-12 Yaş Ücretiz

Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Kampanyalı Fiyatlarından Faydalanmak İçin Acele Edin Son Kayıt: 16 Ocak Pazartesi

Ailenize Özel Villada %20 İndirimli Tatil Fırsatı

Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Helal Ürünleriyle Pişen Yemeklerinden ve İkramlarından 24 Saat Ücretsiz Yararlanabilirsiniz. Sınırsız Yiyecek, Sınırsız İçecek Sloganı İle Satışlarını Yapan Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa Türk ve Dünya Mutfağın ‘nın Eşsiz Lezzetlerinin Keyfini Doya Doya Çıkaracaksınız.

Ailenize Özel Villada %20 İndirimli Tatil Fırsatı

%20 İndirim İle 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatı 480 TL ’den Başlayan Fiyatları Kaçırmayın, Üstelik Çocuklarınız Ücretsiz Konaklıyor.

1.Çocuk ve 2.Çocuk 0-12 Yaş Ücretiz

Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Kampanyalı Fiyatlarından Faydalanmak İçin Acele Edin Son Kayıt: 16 Ocak Pazartesi

Otelimizin Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Fiyattır.)

19.05.2017      23.06.2017      160 TL
24.06.2017      27.06.2017      200 TL
28.06.2017      30.08.2017      200 TL
31.08.2017      05.09.2017      200 TL
06.09.2017      15.09.2017      160 TL

Otelimizin 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Paket Fiyattır.

Haziran -> 255 TL
Temmuz -> 599 TL
Ağustos -> 599 TL
Eylül -> 255 TL

Ayrıntılı Fiyat Hesaplama İçin 0256 610 09 78 Numaralı Çağrı Merkezimizi Arayabilir, Otelimiz İle İlgili Bilgi ve Resimler İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

Otelimizin Web Sitesi : http://www.pineclubbutikotel.com/

Telefon Numaramız : 0256 610 09 78

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