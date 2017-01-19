Ailenize Özel Villada Özel Tatil

Ailenize Özel Villaların Ege’nin Muhteşem Deniz Manzarası, Çam Ağaçlarıyla Bütünleşmiş Olduğunu Düşünün, Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa Tam Düşündüğünüz Gibi Bir Otel, Gecelik 160 TL’den Başlayan Erken Rezervasyon Fırsatlarını Kaçırmamak İçin Acele Edin…







Kuşadası Soğucak ’ta Bulunan Üstün Hizmet Ödüllü Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘da Ailenize Ait 1+1, 2+1, 3+1 Villalardan Oluşuyor. Villalarda Açık Yüzme Havuzu, Oturma Odası, Yatak Odası ve Mutfak ‘tan Oluşuyor. Ultra Herşey Dâhil Konseptte Hizmet Veren Otelde Erken Rezervasyon Kampanyasına Özel Fiyatlarını Kaçırmayın…



%20 İndirim İle 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatı 480 TL ’den Başlayan Fiyatları Kaçırmayın, Üstelik Çocuklarınız Ücretsiz Konaklıyor.



2 ÇOCUK ÜCRETSİZ TATİL YAPIN!



1.Çocuk ve 2.Çocuk 0-12 Yaş Ücretsiz



Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Kampanyalı Fiyatları ve Sınırlı Sayıdaki Odalarından Faydalanmak İçin Acele Edin Son Kayıt: Pazartesi







Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Helal Ürünleriyle Pişen Yemeklerinden ve İkramlarından 24 Saat Ücretsiz Yararlanabilirsiniz. Sınırsız Yiyecek, Sınırsız İçecek Sloganı İle Satışlarını Yapan Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa Türk ve Dünya Mutfağın ‘nın Eşsiz Lezzetlerinin Keyfini Doya Doya Çıkaracaksınız.







%20 İndirim İle 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatı 480 TL ’den Başlayan Fiyatları Kaçırmayın, Üstelik Çocuklarınız Ücretsiz Konaklıyor.



2 ÇOCUK ÜCRETSİZ TATİL YAPIN!



1.Çocuk ve 2.Çocuk 0-12 Yaş Ücretsiz



Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Kampanyalı Fiyatları ve Sınırlı Sayıdaki Odalarından Faydalanmak İçin Acele Edin Son Kayıt: Pazartesi



Otelimizin Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Fiyattır.)



19.05.2017 23.06.2017 160 TL

24.06.2017 27.06.2017 200 TL

28.06.2017 30.08.2017 200 TL

31.08.2017 05.09.2017 200 TL

06.09.2017 15.09.2017 160 TL



Otelimizin 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Paket Fiyattır.)



Haziran -> 480 TL

Temmuz -> 599 TL

Ağustos -> 599 TL

Eylül -> 480 TL



Ayrıntılı Fiyat Hesaplama İçin 0256 610 09 78 Numaralı Çağrı Merkezimizi Arayabilir, Otelimiz İle İlgili Bilgi ve Resimler İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.



Otelimizin Web Sitesi : http://www.pineclubbutikotel.com/

Telefon Numaramız : 0256 610 09 78



