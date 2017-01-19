taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.300
USD
3,8270
EURO
4,0838
ALTIN
148,41
PETR
54,1800

Ailenize Özel Villada Özel Tatil

Üstelik 1.Çocuk ve 2.Çocuk 0-12 Yaş Ücretsiz..

19.01.2017 - 19:31
  1. Haberler
  2. Advertorial Mobil

Ailenize Özel Villaların Ege’nin Muhteşem Deniz Manzarası, Çam Ağaçlarıyla Bütünleşmiş Olduğunu Düşünün, Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa Tam Düşündüğünüz Gibi Bir Otel, Gecelik 160 TL’den Başlayan Erken Rezervasyon Fırsatlarını Kaçırmamak İçin Acele Edin…

Ailenize Özel Villada Özel Tatil

Kuşadası Soğucak ’ta Bulunan Üstün Hizmet Ödüllü Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘da Ailenize Ait 1+1, 2+1, 3+1 Villalardan Oluşuyor. Villalarda Açık Yüzme Havuzu, Oturma Odası, Yatak Odası ve Mutfak ‘tan Oluşuyor. Ultra Herşey Dâhil Konseptte Hizmet Veren Otelde Erken Rezervasyon Kampanyasına Özel Fiyatlarını Kaçırmayın…

%20 İndirim İle 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatı 480 TL ’den Başlayan Fiyatları Kaçırmayın, Üstelik Çocuklarınız Ücretsiz Konaklıyor.

2 ÇOCUK ÜCRETSİZ TATİL YAPIN!

1.Çocuk ve 2.Çocuk 0-12 Yaş Ücretsiz

Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Kampanyalı Fiyatları ve Sınırlı Sayıdaki Odalarından Faydalanmak İçin Acele Edin Son Kayıt: Pazartesi

Ailenize Özel Villada Özel Tatil

Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Helal Ürünleriyle Pişen Yemeklerinden ve İkramlarından 24 Saat Ücretsiz Yararlanabilirsiniz. Sınırsız Yiyecek, Sınırsız İçecek Sloganı İle Satışlarını Yapan Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa Türk ve Dünya Mutfağın ‘nın Eşsiz Lezzetlerinin Keyfini Doya Doya Çıkaracaksınız.

Ailenize Özel Villada Özel Tatil

%20 İndirim İle 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatı 480 TL ’den Başlayan Fiyatları Kaçırmayın, Üstelik Çocuklarınız Ücretsiz Konaklıyor.

2 ÇOCUK ÜCRETSİZ TATİL YAPIN!

1.Çocuk ve 2.Çocuk 0-12 Yaş Ücretsiz

Peninsula Pine Club Boutique Hotel & Spa ‘nın Kampanyalı Fiyatları ve Sınırlı Sayıdaki Odalarından Faydalanmak İçin Acele Edin Son Kayıt: Pazartesi

Otelimizin Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Fiyattır.)

19.05.2017      23.06.2017      160 TL
24.06.2017      27.06.2017      200 TL
28.06.2017      30.08.2017      200 TL
31.08.2017      05.09.2017      200 TL
06.09.2017      15.09.2017      160 TL

Otelimizin 4 Gün 3 Gece Paket Fiyatları (Aşağıda Belirtilen Fiyatlar 2 Kişilik Oda’da Kişi Başı Paket Fiyattır.)

Haziran -> 480 TL
Temmuz -> 599 TL
Ağustos -> 599 TL
Eylül -> 480 TL

Ayrıntılı Fiyat Hesaplama İçin 0256 610 09 78 Numaralı Çağrı Merkezimizi Arayabilir, Otelimiz İle İlgili Bilgi ve Resimler İçin Web Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz.

Otelimizin Web Sitesi : http://www.pineclubbutikotel.com/
Telefon Numaramız : 0256 610 09 78

Ailenize Özel Villada Özel Tatil

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM