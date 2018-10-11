A.A., evden otomobilin anahtarını alıp arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istedi. Aile fertlerinin anahtarı vermek istememesi üzerine evde tartışma yaşandı.

AİLESİNE KIZDI ARACI ATEŞE VERDİ

Alkollü olduğu belirtilen A.A. sinirlerine hakim olamayarak, su bidonuna doldurduğu benzini sokakta park halinde bulunan 06 BV 0765 plakalı otomobilin üzerine dökerek aracı ateşe verdi.

Bir anda parlayan alevler, dakikalar içinde aracın tamamına hakim oldu. Sokaktan gelen çığlık seslerini duyan vatandaşlar, yangını görerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale getirildi. Yangın esnasında sokakta bulunduğunu belirten bir mahalle sakini, bağrışma sesleri duyduklarını, alevleri gördükten sonra da itfaiyeye ihbarda bulunduklarını söyledi.

Ailesi anahtarı vermedi aracı yaktı VİDEO









