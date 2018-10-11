taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.08075
Euro
7.02805
Altın
1194.335
Borsa
94440.69
Gram Altın
233.439

Ailesi anahtarı vermedi aracı yaktı

Ankara'da alkollü olduğu belirtilen bir genç, ailesiyle kavga ettikten sonra benzin dökerek aracını ateşe verdi.

İHA | 11.10.2018 - 02:50..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

A.A., evden otomobilin anahtarını alıp arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istedi. Aile fertlerinin anahtarı vermek istememesi üzerine evde tartışma yaşandı.

Ailesi anahtarı vermedi aracı yaktı

AİLESİNE KIZDI ARACI ATEŞE VERDİ

Alkollü olduğu belirtilen A.A. sinirlerine hakim olamayarak, su bidonuna doldurduğu benzini sokakta park halinde bulunan 06 BV 0765 plakalı otomobilin üzerine dökerek aracı ateşe verdi.

Bir anda parlayan alevler, dakikalar içinde aracın tamamına hakim oldu. Sokaktan gelen çığlık seslerini duyan vatandaşlar, yangını görerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobile müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale getirildi. Yangın esnasında sokakta bulunduğunu belirten bir mahalle sakini, bağrışma sesleri duyduklarını, alevleri gördükten sonra da itfaiyeye ihbarda bulunduklarını söyledi.

Ailesi anahtarı vermedi aracı yaktı VİDEO


Ailesi anahtarı vermedi aracı yaktı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

70
Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

51
Başkan Erdoğan Budapeşte dönüşü basına konuştu

Başkan Erdoğan Budapeşte dönüşü basına konuştu

12
Trump'a Kaşıkçı'yı Magnitsky Yasası'yla araştırın önerisi

Trump'a Kaşıkçı'yı Magnitsky Yasası'yla araştırın önerisi

1
Muş'ta 5 terörist öldürüldü

Muş'ta 5 terörist öldürüldü

17
Tasman Denizi'nde su altı volkanları keşfedildi

Tasman Denizi'nde su altı volkanları keşfedildi

1
Antalya'da memurları darp eden aile tutuklandı

Antalya'da memurları darp eden aile tutuklandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM